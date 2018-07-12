Sukhoi Superjet приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском

12 июля, 20:13
Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Самолет Sukhoi Superjet-100 (SSJ100) совершил жесткую посадку в аэропорту Жуковский, сообщили в пресс-службе "Гражданских самолетов Сухого".
Борт приземлился без стойки шасси на специально подготовленную полосу, которую покрыли пеной для предотвращения возгорания. Инцидент произошел во время испытаний.
На борту находились три человека, никто не пострадал, передает телеканал Москва 24.
Аэропорт временно закрыли из-за инцидента. Работу планируют восстановить в течение часа. По предварительным данным, в гавани задерживается вылет самолета в Китай. Еще один борт, который следовал из Тель-Авива, отправлен на запасной аэродром в Домодедово.
Самолет Sukhoi Superjet-100 аварийно сел в Жуковском
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