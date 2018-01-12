Рыболовные крючки и скороварку забыли в метро в праздники

Фото:twitter.com/MoscowMetro
Пассажиры московского метро в дни новогодних праздников оставили в вагонах и на станциях почти 160 различных вещей, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.
Среди забытых вещей – детские игрушки, сувениры, рыболовные крючки, украшения и скороварка. Вернуть владельцам удалось порядка 30 процентов забытых вещей.
В дни новогодних каникул пассажиры #мосметро оставили в поездах и на станциях 159 предметов.— Мосметро (@MoscowMetro) 12 января 2018 г.
Среди забытых вещей — детские игрушки, сувениры, рыболовные крючки, украшения и скороварка. Порядка 30% забытых вещей уже возвращено владельцам. pic.twitter.com/MQxon2QBpP
Пассажиропоток общественного транспорта Москвы в праздники вырос на 13 процентов. Всего было перевезено 87,5 миллиона человек.
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