Рыболовные крючки и скороварку забыли в метро в праздники

Фото:twitter.com/MoscowMetro

Пассажиры московского метро в дни новогодних праздников оставили в вагонах и на станциях почти 160 различных вещей, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.

Среди забытых вещей – детские игрушки, сувениры, рыболовные крючки, украшения и скороварка. Вернуть владельцам удалось порядка 30 процентов забытых вещей.

В дни новогодних каникул пассажиры #мосметро оставили в поездах и на станциях 159 предметов.

Среди забытых вещей — детские игрушки, сувениры, рыболовные крючки, украшения и скороварка. Порядка 30% забытых вещей уже возвращено владельцам. pic.twitter.com/MQxon2QBpP — Мосметро (@MoscowMetro) 12 января 2018 г.



Пассажиропоток общественного транспорта Москвы в праздники вырос на 13 процентов. Всего было перевезено 87,5 миллиона человек.