Расписание электричек Ленинградского направления изменится в декабре

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Расписание движения электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится во второй половине декабря.

Это произойдет из-за модернизации инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

В частности, поменяется расписание ряда пригородных поездов на участке Москва-Тверь-Бологое. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций, сайте "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что расписание ряда электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 11-18 декабря.