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10:42

В Москве проведут капремонт 25 мостовых сооружений

транспорт дороги благоустройство

10:42

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве проведут капитальный ремонт 25 мостовых сооружений в 2019 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Максима Никитаева.

Никитаев рассказал, что на семи участках МКАД и на Дмитровском шоссе начались работы по демонтажу металлического ограждения и замене бордюрного камня, уточнив, что только за этот год в столице планируют заменить 1,5 тысячи километров бордюрного камня.

Ранее Петр Бирюков сообщил, что до конца апреля в столице собираются заменить первые 200 тысяч квадратных метров дорожных покрытий. В планах также нанести разметку на почти шесть тысяч пешеходных переходов.

Помимо этого, в рамках месячника благоустройства, объявленного с 1 апреля, сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" очистят 70 тысяч дорожных знаков и 75 километров шумозащитных экранов от пыли и зимней грязи.

Наведением порядка после зимы займутся и коммунальные службы. Они отмоют фасады и цоколи зданий, а также тоннели, эстакады, переходы, памятники и ограждения. Одновременно специалисты восстановят газоны, отремонтируют урны, цветочные клумбы, детские и спортивные площадки.

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транспорт дороги благоустройство

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