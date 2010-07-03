Чугунные ограждения у Водоотводного канала приведут в порядок после зимы

Чугунные ограждения набережных Водоотводного канала приведут в порядок после зимы. Для их очистки специалисты используют пескоструйную технологию. Работы планируют завершить до конца месяца, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, сотрудники ГБУ "Гормост" уже начали пескоструйную очистку ограждения набережных Водоотводного канала. Работы ведутся на Болотной, Озерковской, Кадашевской и Садовнической набережных, уточнил Бирюков.
Как пояснили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, при такой очистке с ограждений под давлением удаляются старая краска и налет. Так поверхность ограды готовят к грунтованию и покраске.
Отмечается, что специалисты Гормоста уже очистили более 40 сооружений, включая ограждения на восьми мостах Водоотводного канала. Там работы вели с поверхности воды с использованием понтона, пояснили Агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.
В апреле в столице стартовал традиционный месячник по уборке и благоустройству. По словам Петра Бирюкова, в масштабной кампании по наведению чистоты и порядка примут участие более 600 тысяч работников городских структур. Горожан также пригласили присоединиться к субботникам, которые пройдут 13 и 20 апреля.
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