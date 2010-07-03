Асфальт в Москве начнут менять в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца апреля в столице собираются заменить первые 200 тысяч квадратных метров дорожных покрытий. К ремонту приступят как только позволит погода, сообщил заммэра города Петр Бирюков.

В планах также нанести разметку на почти шесть тысяч пешеходных переходов.

В рамках месячника благоустройства, объявленного с 1 апреля, сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" очистят 70 тысяч дорожных знаков и 75 километров шумозащитных экранов от пыли и зимней грязи.

"Остановки общественного транспорта также промоют, приведут в порядок урны", – добавил Бирюков.

Наведением порядка после зимы займутся и коммунальные службы. Они отмоют фасады и цоколи зданий, а также тоннели, эстакады, переходы, памятники и ограждения. Одновременно специалисты восстановят газоны, отремонтируют урны, цветочные клумбы, детские и спортивные площадки.

В мэрии напомнили, что на 13 и 20 апреля намечены массовые общегородские субботники.

