Школьники смогут ездить в купе по билетам за полцены на весенних каникулах

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Школьники на весенних каникулах в 2018 году смогут ездить в купейных вагонах поездов по билетам, купленным со скидкой 50 процентов.

Это касается детей 10–17 лет, сообщает пресс-служба РЖД. Скидка действует при оформлении билетов на поезда внутри России отправлением с 23 марта по 1 апреля 2018 года.

Билеты со скидкой уже начали продавать. Она не действует совместно с другими спецтарифами, при оформлении проездных документов льготников и для проездных документов, оформленных по воинским и транспортным требованиям. Кроме того, скидка недоступна при оформлении проездных документов на скорый фирменный поезд № 146/145 Москва – Назрань.