Более 30 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В московских аэропортах задержаны 30 рейсов, еще девять отменены, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

В аэропорту Внуково задерживается 13 рейсов, в Домодедове – восемь рейсов задержано и девять отменено. В Шереметьеве задержано девять рейсов.

Ранее сообщалось, что в столице 10 ноября ожидается облачная погода, местами возможен снег и дождь, а также образование гололедицы.

Днем воздух прогреется максимум до 1–3 градусов тепла. Ночью температура может опуститься до 4 градусов мороза. Усугубит положение восточный ветер, который будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.