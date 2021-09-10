Дептранс рекомендовал выезжать за город после 20:00

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Москвичам рекомендовали выезжать за город в пятницу после 20:00, чтобы избежать заторов на дороге. Сейчас движение в городе оценивается в 5 баллов, а к вечеру прогнозируются 7–8 баллов, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Сложнее всего проехать по внешней стороне ТТК от улицы Нижегородской до улицы Сущевский Вал, дома 23, по внутренней стороне МКАД – от Беседенского моста до Варшавского шоссе, а также по внешней стороне Садового кольца – от улицы Николоямской до 1-й Тверской-Ямской", – говорится в сообщении.
Также водителей предупредили, что плотно будет на Щелковском, Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе, Волгоградском и Рязанском проспектах, Липецкой улице и шоссе Энтузиастов.
Ранее сообщалось, что привычный уровень загруженности дорог с заторами до 9 баллов вернется в Москву в середине сентября. В Центре организации дорожного движения призвали водителей быть внимательнее на дорогах, так как на улицах увеличится число детей.
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