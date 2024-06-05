05 июня, 10:07Транспорт
Поезда на Замоскворецкой линии следуют графику
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Движение поездов на Замоскворецкой линии осуществляется по графику, сообщает столичный Дептранс.
Ранее ряд телеграм-каналов сообщал об увеличенных интервалах движения поездов на зеленой ветке. В департаменте уточнили, что на станции метро "Каширская" высаживали пассажиров из одного поезда, после чего его убрали с линии для проверки.
При этом несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала. После кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме, уточнили в ведомстве.
Накануне на Замоскворецкой линии увеличивали интервалы движения поездов в связи с проверкой инфраструктуры, которая продлилась примерно час.
До этого на участке Сокольнической линии от станции "Парк Культуры" до станции "Университет" временно приостанавливалось движение из-за технического сбоя.
Движение поездов на Замоскворецкой линии столичного метро ввели в график