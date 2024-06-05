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05 июня, 10:07

Транспорт

Поезда на Замоскворецкой линии следуют графику

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Движение поездов на Замоскворецкой линии осуществляется по графику, сообщает столичный Дептранс.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщал об увеличенных интервалах движения поездов на зеленой ветке. В департаменте уточнили, что на станции метро "Каширская" высаживали пассажиров из одного поезда, после чего его убрали с линии для проверки.

При этом несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала. После кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме, уточнили в ведомстве.

Накануне на Замоскворецкой линии увеличивали интервалы движения поездов в связи с проверкой инфраструктуры, которая продлилась примерно час.

До этого на участке Сокольнической линии от станции "Парк Культуры" до станции "Университет" временно приостанавливалось движение из-за технического сбоя.

Движение поездов на Замоскворецкой линии столичного метро ввели в график

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