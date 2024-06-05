Кардиолог Орловский: солнечный удар угрожает детям, пожилым и людям с астмой

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Солнечный удар в первую очередь могут получить дети, пожилые, а также люди с астмой, гепатитом, тахикардией, сахарным диабетом и кардиомиопатией. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на кардиолога Видновской КБ Минздрава Подмосковья Дмитрия Орловского.

"Солнечный удар легко получают дети, пожилые. Это связано с незрелыми или нарушенными механизмами терморегуляции организма. Солнечные лучи нагревают голову, вызывая перегревание отделов головного мозга", – уточнил специалист.

По словам Орловского, солнечному удару подвержены беременные и лица, которые уже перенесли инсульт и инфаркт.

Ранее врач-дерматовенеролог Алена Девятова заявила, что несоблюдение правил загара может привести к повышению температуры, болезненным ощущениям и появлениям неравномерных пятен, которые надолго останутся на коже. В случае получения солнечных ожогов она рекомендовала принять ванну с водой комнатной температуры и добавить в нее стакан яблочного уксуса.

