Дополнительные поезда "Спутник" начали курсировать между Москвой и Подольском

Более 20 дополнительных пригородных поездов "Спутник" запустили на Курском направлении между станциями Царицыно и Подольск с 10 сентября, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В перспективе запланировано увеличить количество рейсов до 44 в день. Это позволит создать дополнительно более 40 тысяч пассажирских мест", – сказано в сообщении.

Дополнительные составы перевезут пассажиров в часы пик. Интервалы между ними составят 40 минут. Первый поезд из Подольска выезжает в 5:20, последний – в 22:40. Утренний рейс со станции Царицыно отправляется в 6:00, последний вечерний – в 23:20.

Рост числа поездов произошел после реконструкции железнодорожной инфраструктуры на участке Люблино – Подольск. Изменилась специализация третьего и четвертого главных путей в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" по развитию Мосузла, добавили в пресс-службе. Построены две новые пассажирские платформы на станции Царицыно, уложен дополнительный приемоотправочный путь, появились новые стрелочные переводы.

На станции Подольск железнодорожники модернизировали систему регулировки движения поездов и контактную сеть, привели в порядок путевую инфраструктуру, увеличили количество станционных путей и стрелочных переводов. Там также появилась еще одна пассажирская платформа. Еще один приемоотправочный путь уложили на станции Силикатная.