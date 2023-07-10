Свыше 700 автомобилей образовали затор со стороны Кубани к Крымскому мосту

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Свыше 700 машин стоят в ожидании проезда по Крымскому мосту на полуостров со стороны Краснодарского края, сообщается в телеграм-канале оперативной информации о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"07:00. В очереди со стороны Тамани находится 726 транспортных средств. Время ожидания – более трех часов", – говорится в сообщении.

При этом со стороны Керчи сильных заторов не зафиксировали.

1 июля сообщалось о многокилометровых заторах, которые начались перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края. Уже к утру 3 июля они достигали 13 километров, на следующий день на подъезде к Крымскому мосту они составляли 4 километра.

Владимир Путин поручил задействовать паромы, которые будут следовать в сторону Крыма. Президент подчеркнул, что это позволит улучшить ситуацию на подъездах к Крымскому мосту.

7 июля стало известно, что к перевозке машин на керченской паромной переправе подключили два больших десантных корабля (БДК). По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, затор из 260 автомобилей в направлении из полуострова на мост сильно уменьшился.

В Минтрансе РФ заявили, что в выходные дни движение на Крымском мосту усложняется