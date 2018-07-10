"Аэроэкспресс" временно изменит расписание в июле

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Аэроэкспрессы на Шереметьевском направлении изменят график движения в июле. Альтернативное расписание вводят в связи с плановыми работами по вводу в эксплуатацию остановочного пункта Окружная.
С 17 по 20 июля включительно не будут курсировать ночные составы с отправлением в 00:00 с Белорусского вокзала и из Шереметьево. На две минуты позже будут отходить поезда из столицы с отправлением в 00:30, прибытие в аэропорт – 01:18. Из Шереметьево они будут отправляться в 00:43 минуты и прибудут на Белорусский вокзал в 01:18.
Ряд изменений в расписании также произойдет вечером 21 июля, уточнить график можно на сайте перевозчика. Утром 22 июля отменят поезда отправлением в 05:30 и 06:00 из Москвы, а также поезда отправлением в 05:00 из Шереметьево.
Актуальную информацию о расписании пассажирам рекомендовали узнавать в мобильном приложении перевозчика, в call-центре или у сотрудников компании в терминалах.
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