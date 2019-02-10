Составлен топ-5 самых удобных автомобилей

Эксперты портала SpeedMe составили рейтинг из пяти самых удобных автомобилей, предоставляемых на отечественном рынке.
Специалисты обратили внимание на стоимость машин, количество полезных опций и презентабельный внешний вид. Лидером рейтинга стал автомобиль Volkswagen Polo, названный одним из самых востребованных в России.
Второе место досталось кроссоверу Mitsubishi ASX. Эта модель, по мнению экспертов, отличается приемлемой ценой и достойным уровнем комфорта. Замкнул тройку японский седан Toyota Camry, который привлек составителей дизайном и удобством. В топ также попали корейский Kia Rio и кроссовер Nissan Qashqai.
Ранее аналитики "Автостата" составили топ-10 марок по затратам граждан России на покупку новых машин в 2018 году. Первую строчку занял бренд Kia.
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