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10:33

Движение в проезде Девичьего Поля перекроют в январе

транспорт дороги

10:33

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Движение транспорта на участке проезда Девичьего Поля перекроют в январе в связи с подготовкой к военному параду на Красной площади 9 мая, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Ограничения будут действовать 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 и 30 января с 7:00 до 9:30. Полностью будет перекрыт участок проезда от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком.

Ранее в Москве ограничили движение транспорта на пересечении улицы Ферганская и улицы Ташкентская. Ограничения связаны со строительством станции "Юго-Восточная" Некрасовской линии столичного метрополитена.

На юго-западе столицы ограничили движение транспорта до 30 июня на улице Каховка из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Кроме того, движение ограничили на участке от Севастопольского проспекта до дома номер 19, строение 2.

транспорт дороги

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