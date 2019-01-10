Движение в проезде Девичьего Поля перекроют в январе

Движение транспорта на участке проезда Девичьего Поля перекроют в январе в связи с подготовкой к военному параду на Красной площади 9 мая, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Ограничения будут действовать 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 и 30 января с 7:00 до 9:30. Полностью будет перекрыт участок проезда от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком.
Ранее в Москве ограничили движение транспорта на пересечении улицы Ферганская и улицы Ташкентская. Ограничения связаны со строительством станции "Юго-Восточная" Некрасовской линии столичного метрополитена.
На юго-западе столицы ограничили движение транспорта до 30 июня на улице Каховка из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Кроме того, движение ограничили на участке от Севастопольского проспекта до дома номер 19, строение 2.
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