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Общество

13:10

"Тройки" с изображением Исторического музея поступили в продажу

транспорт метро общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К 148-летию со дня основания Государственного исторического музея в метро появились в продаже специальные "Тройки". Лимитированные карты продаются в кассах всех центральных станций, включая станции Кольцевой линии, сообщили ТАСС в метро.

Тираж карты составил 10 тысяч экземпляров. На ней изображено здание национального исторического музея России.

Государственный исторический музей в Москве 9 февраля отмечает 148-й день рождения. В его комплекс входят храм Василия Блаженного, палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции. В фондах музея – более 5 миллионов экспонатов.

Посетителей в этот день ждет бесплатный вход в главное здание музея и Музей Отечественной войны 1812 года, а также экскурсии, мастер-классы и другие специальные мероприятия. В музее запланированы более 20 обзорных экскурсий, а также мастер-классы, викторины и концерты.

Вход в Исторический музей будет бесплатным в воскресенье

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