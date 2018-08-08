Доплата за рубежом. Эксперты – о введении платы за регистрацию на рейс

Авиакомпания "Победа" введет платную регистрацию за 25 евро в зарубежных аэропортах с 28 октября этого года. Это вынужденная мера, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо. Самостоятельная онлайн-регистрация за 24 часа до вылета остается бесплатной. Отмечается, что в российских аэропортах регистрация также по-прежнему будет включена в стоимость билета.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Портал Москва 24 выяснил у экспертов, насколько такая практика распространена в других странах мира.

Эксперт комитета по транспорту ГД РФ Роман Гусаров отмечает, что такой мерой компания собирается оптимизировать свои расходы.

"Сборы будут оплачивать не все подряд пассажиры, а только те, кто не посчитает нужным зарегистрироваться онлайн. Поэтому включать в стоимость билетов для всех – это нецелосообразно, особенно если сам билет стоит, например, 50 евро, зачем еще 25 евро сверху доплачивать?", – рассуждает Гусаров.

По его словам, авиакомпания "такой существенной платой хочет стимулировать своих пассажирах регистрироваться не в аэропорту, а онлайн, тем самым она сможет снизить свои расходы на услуги в аэропортах".

"Даже если пассажир не заплатил за регистрацию в аэропорту, авиакомпания уже выиграла потому, что она за него не будет платить аэропорту. Это практика распространена у западных лоукост-компаний", – рассказал собеседник портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Он отметил, что в зарубежных аэропортах существует уже такая услуга, а в России она потребует дополнительных расходов, "в чем компания не заинтересована".

"Сами представители компаний на стойках регистрации не имеют права принимать деньги, у них другой статус и у них другая финансовая ответственность. Это повлечет за собой повышение сложности администрирования, квалификации персонала и их зарплат. То есть в наших аэропортах это будет дорого для самой авиакомпании", – добавил Гусаров.

"Такая мера выгодна тем, что когда вы приходите в аэропорт, он берет с авиакомпании деньги, а так ей не нужно платить за обслуживание вас, она снижает свои расходы и на этом уже экономит", – подытожил эксперт.

Распространенная практика





Ведущий эксперт Институт экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко отметил, что это распространенная практика для зарубежных авиакомпаний.

"Эта практика распространена, 25 евро - это не себестоимость регистрации, она стоит на порядок дешевле. Фактически воспринимайте это просто как источник дополнительного дохода", – пояснил Крамаренко.

Фото: ТАСС/Алексей Копаев

По его словам, таким образом компания показывает низкие тарифы и при этом имеет источник дополнительного дохода - так же, как в случае с продажей багажа, штрафами за отмену и возврат билетов - в том числе и за услуги регистрации.

"Ничего относящегося к себестоимости в этом нет, это источник дополнительного дохода, который используется многими компаниями по всему миру", – подытожил эксперт.

Специфика лоукостеров



Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что авиакомпания сама выбирает свою тактику и стратегию.

"У "Победы" бюджетные тарифы, поэтому 25 евро особенно роли не сыграют, но сами по себе дополнительные сборы энтузиазма у потребителей не вызывают", – заметил эксперт, добавив, что пассажирам придется выбирать альтернативные варианты, которых за границей найти непросто.

Барзыкин считает, что мера не даст "дополнительного импульса" для потребителей, но и их критичного оттока также не предвидится.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов пояснил, что для лоукостера подобная тактика вполне ожидаема. Пользователи выбирают лететь за меньшую сумму, для привычных пассажиров авиакомпании "это не новость и даже ожидаемое событие".

Евгения Маркова