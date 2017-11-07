Названы самые популярные автомобили в разных странах

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Пикап Toyota Hilux признан самой популярной моделью в мире – автомобиль возглавил топы продаж в 25 странах. На втором месте по популярности – Volkswagen Golf, пользующийся наибольшим спросом в Великобритании, Германии, Норвегии и Бельгии.

Третью строчку занимает Toyota Land Сruiser. Эту модель выбирают в семи странах, сообщает "Мир 24".

Жители России отдают предпочтение Hyundai Solaris. В 2016 году продано более 90,3 тысячи экземпляров. В Казахстане и Киргизии популярна модель Toyota Camry, в Белоруссии самой продаваемой машиной оказался Volkswagen Polo. На Украине предпочитают ездить на Toyota RAV4.

В Туркменистане самая популярная модель – Mercedes-Benz C-Class, в Узбекистане – UZ-Daewoo Nexia. В Азербайджане чаще всего покупают LADA 4x4 "Нива".

Среди жителей Китая наибольшим спросом пользуется Wuling Hongguang. В США самый востребованный – пикап Ford F-150. В Латинской Америке предпочитают ездить на Toyota, Renault, Chevrolet и Suzuki.

Всего в 2016 году было продано 88,1 миллиона новых легковых автомобилей.

Ранее эксперты выяснили, какие автомобили являются самыми дешевыми в эксплуатации. По мнению специалистов, меньше всего на обслуживание тратят владельцы седанов, хэтчбеков и кроссоверов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!