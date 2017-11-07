Поезда МЦК перевезли 270 тысяч пассажиров в День народного единства

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В День народного единства, 4 ноября, Московским центральным кольцом воспользовались 270 тысяч пассажиров.

Всего за прошедшие выходные МЦК воспользовались 650 тысяч человек, сообщается на официальном канале МЦК в Telegram.

Основные мероприятия 4 ноября прошли в "Лужниках". Там состоялся концерт. Также посетители могли принять участие в фестивале кухни народов России и спортивных играх.

В центре города работали несколько праздничных площадок. На Манежной площади разместилась экспозиция "Вся Россия". Сибирь и Дальний Восток временно поселили на Тверской площади. Там гостей встречали в традиционной одежде Русского Севера – в костюмах эвенков, чукчей и тунгусов.

4 ноября прошла ежегодная акция "Ночь искусств". В этом году жители и гости столицы смогли посетить более 350 бесплатных мероприятий, среди которых – спектакли, концерты, лекции, перформансы. Музеи, выставочные залы, театры, библиотеки и парки города работали до полуночи.