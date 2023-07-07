Москва получит 300 новых вагонов метро и 550 электробусов в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столица получит 300 новых вагонов для Московского метрополитена и 550 электробусов в этом году, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала Москва 24.

"Мы приобрели почти 4 тысячи вагонов метро. В этом году придет практически 300 новых вагонов метро – это поезд "Москва-2020", самый новый, самый комфортабельный, один из лучших подвижных составов в мире", – отметил он.

Ликсутов напомнил, что в данный момент по дорогам города ездят 1 100 электробусов российского производства, а в этом году Москва получит 550 единиц общественного транспорта.

По его словам, в следующем году город должен получить столько же электробусов, а далее Москва начнет закупать порядка 500 единиц экологичного транспорта ежегодно.

"Может быть, там будет меняться количество, там, от 300 до 500, но это российские электробусы, основная их часть произведена в Москве на заводе "СВАРЗ". Весь подвижной состав обслуживается по контракту жизненного цикла, когда производитель отвечает за свою продукцию в течение всего жизненного цикла изделия", – добавил заммэра столицы.

Он отметил важность того, что производитель всегда находится на связи и может ответить за качество своей продукции, так как это влияет как на качество и безопасность поездок по городу, так и на бюджетные средства Москвы, которые выделяются на приобретение электробусов.

Большое интервью с заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым смотрите на телеканале Москва 24 7 июля в 17:28.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что в ближайшие годы количество электробусов на дорогах города планируется увеличить до 2 255 единиц.

Он добавил, что в будущем также планируется расширение сети ультрабыстрых зарядных станций, в 2023 году еще 94 станции появятся в городе по 12 адресам. К концу 2024 года их будет установлено более 380.

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