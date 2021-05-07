Более полумиллиона поездок совершили пользователи велопроката в Москве за месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
525 тысяч поездок совершили пользователи столичного велопроката с момента его открытия месяц назад. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
В ведомстве подчеркнули, что продолжают работать над улучшением велоинфраструктуры, а также расширяют прокат. До конца года в столичном парке появится тысяча новых велосипедов, при этом половина из них – электрические.
Руководитель Дептранса Максим Ликсутов рассказал, что велопрокат позволяет решать транспортные задачи, а сам способ передвижения является удобным и безопасным.
"В этом сезоне мы обустроим в городе более 1 300 новых велопарковок, которые будут размещены с учетом развития проката самокатов. Веломеста появятся у МФЦ, библиотек, поликлиник, бизнес-центров", – отметил он.
Ранее жителям столицы напомнили правила пользования велосипедом. Многие забывают, что движение по пешеходному переходу на велосипеде запрещено. Тем, кто катается на велосипеде без удержания руля и перевозит пассажиров на багажнике, грозит штраф 800 рублей.
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