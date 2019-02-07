Госдума поддержала закон о "народных инспекторах"

Госдума приняла в первом чтении проект законопроект, разрешающий принимать от граждан видео и фото нарушений ПДД. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Инициатива предполагает назначение административных наказаний за отдельные нарушения ПДД без составления протокола. Каждый желающий может фиксировать нарушения на мобильный телефон и передавать их в ГИБДД. Для этого так называемым "народным инспекторам" нужно будет зарегистрироваться на портале госуслуг и установить специальное приложение.
Обжаловать вынесенные по данным "народных инспекторов" штрафы можно будет в том же порядке, в котором сейчас обжалуются нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения.
Предполагается, что граждане смогут сообщать в ГИБДД, в частности, о проезде автомобиля на красный свет, а также об отказе предоставить дорогу пешеходу или машине скорой помощи. В будущем список нарушений может быть расширен.
В Госдуме резюмировали, что в случае принятия в третьем чтении закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
Ранее этот законопроект прокомментировали в Федерации автовладельцев России. Глава организации Сергей Канаев назвал эту идею "очень интересной", но обратил внимание на ряд связанных с ней моментов. При неправильном подходе институт "народных инспекторов" могут использовать в своих целях люди, которые хотят решить какие-то местечковые, например, внутридомовые вопросы, а также те, кто стремится стать звездой YouTube.
Российская столица стала одной из первых, где уже работают "народные инспекторы". Они могут передавать видео с места нарушения через приложение "Помощник Москвы", которое запустили в августе 2015 года.
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