Движение во 2-м Грайвороновском проезде полностью восстановлено

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Столичных автомобилистов вновь пустили на 2-й Грайвороновский проезд, который был перекрыт 25 января. Как уточнили в ЦОДД, движение полностью восстановлено.

На протяжении нескольких дней водители не могли проехать в сторону Рязанского проспекта. Им советовали объезжать по Третьему транспортному кольцу или улице Академика Скрябина.

Кроме того, временно были изменены маршруты автобусов №29, 334, 725.