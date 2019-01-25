Движение во 2-м Грайвороновском проезде перекрыли

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Для автомобилей временно недоступен 2-й Грайвороновский проезд в сторону Рязанского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения в своем микроблоге в Twitter.

"Движение во 2-м Грайвороновском проезде перекрыто в сторону Рязанского проспекта", – сказано в сообщении.

Движение во 2-м Грайвороновском проезде перекрыто в сторону Рязанского проспекта. Объезжать лучше по ТТК и ул. Академика Скрябина. — ЦОДД (@gucodd) 25 января 2019 г.

В ЦОДД рекомендовали объезжать закрытый участок по Третьему транспортному кольцу и улице Академика Скрябина.

Ранее из здания автобазы во 2-м Грайвороновском проезде на юго-востоке столицы эвакуировали сотрудников из-за угрозы обрушения. На месте работают сотрудники экстренных служб.