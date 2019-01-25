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15:24

Маршруты трех автобусов изменили в районе 2-го Грайвороновского проезда

транспорт происшествия дороги

15:24

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Фото: кадр из видео Агентство "Москва"

Маршруты трех столичных автобусов изменили в районе 2-го Грайвороновского проезда. Об этом сообщает инфоцентр транспортного комплекса Москвы в своем микроблоге в Twitter.

"В районе 2-го Грайвороновского проезда изменены автобусные маршруты №29, 334, 725. Будьте внимательны!" – сказано в сообщении.

По данным транспортного комплекса, автобусы №№ 29 и 725 временно следуют от Кузьминского парка и Ветакадемии до Карачаровского путепровода и от Текстильщиков до 2-го Грайвороновского проезда. Затем они едут по Грайвороновской улице до Саратовской.

Автобусы маршрута №334 курсируют от Чухлинки по улицы Коновалова, Рязанскому проспекту, а далее направляются через улицу Федора Полетаева и Есенинский бульвар к метро "Кузьминки". В обратном направлении автобусы ходят по улицам Зеленодольская и Академика Скрябина через метро "Рязанский проспект".

Ранее специалисты ЦОДД предупредили водителей о перекрытии 2-го Грайвороновского проезда в сторону Рязанского проспекта. Автомобилистам посоветовали объезжать закрытый участок по ТТК и улице Академика Скрябина.

При строительстве участка метро между станциями "Текстильщики" и "Нижегородская" произошел прорыв грунта. Строители уже приняли меры по защите тоннеля. Ситуацию стабилизировали, последствия инцидента устраняются.

Также стало известно, что в здании автобазы во 2-м Грайвороновском проезде образовалась трещина с первого по четвертый этаж. Сотрудников автобазы эвакуировали.

транспорт происшествия дороги

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