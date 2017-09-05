Парковки только для электромобилей появились в центре столицы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

На семи центральных улицах появились парковочные места для электромобилей, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Разместились они на Красной Пресне, Остоженке, Большой Бронной, Малой Дмитровке, улице Бахрушина, в Глинищевском и Большом Николоворобинском переулках.

Возле таких стоянок появились особые предупреждающие знаки, на которых будет изображен автомобиль со шнуром и вилкой для подзарядки. Каждая мини-парковка рассчитана на два электрокара, а обычные машины там парковаться не смогут.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в 2017–2018 годах планируется установить 157 зарядных станций для электромобилей – в скором времени будут разработаны и утверждены технические требования к ним.

Электромобили внешне очень трудно отличить от обычных авто, но для их владельцев действует ряд льгот. По словам властей, они мотивируют граждан покупать более экологичный транспорт. Например, эти машины могут бесплатно пользоваться столичной системой парковки. В Москве зарядить электрокар можно бесплатно в сети станций проекта МОЭСК-EV, которые разработали данную программу в 2011 году. Также в городе есть несколько платных зарядок, которые предоставляют коммерческие компании. Согласно постановлению правительства, зарядные устройства для электрокаров включены в перечень минимально необходимых услуг, поэтому зарядиться теперь можно на обычных автозаправочных станциях. Кроме того, владельцам электромобилей предлагали дать налоговые льготы.



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