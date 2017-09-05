05 сентября 2017, 09:30Город
Парковки только для электромобилей появились в центре столицы
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
На семи центральных улицах появились парковочные места для электромобилей, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Разместились они на Красной Пресне, Остоженке, Большой Бронной, Малой Дмитровке, улице Бахрушина, в Глинищевском и Большом Николоворобинском переулках.
Возле таких стоянок появились особые предупреждающие знаки, на которых будет изображен автомобиль со шнуром и вилкой для подзарядки. Каждая мини-парковка рассчитана на два электрокара, а обычные машины там парковаться не смогут.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в 2017–2018 годах планируется установить 157 зарядных станций для электромобилей – в скором времени будут разработаны и утверждены технические требования к ним.
В Москве зарядить электрокар можно бесплатно в сети станций проекта МОЭСК-EV, которые разработали данную программу в 2011 году. Также в городе есть несколько платных зарядок, которые предоставляют коммерческие компании.
Согласно постановлению правительства, зарядные устройства для электрокаров включены в перечень минимально необходимых услуг, поэтому зарядиться теперь можно на обычных автозаправочных станциях. Кроме того, владельцам электромобилей предлагали дать налоговые льготы.
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