У станции "Нагатинский Затон" БКЛ появится современная площадка для наземного транспорта

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Современная площадка для наземного городского транспорта появится на месте старой возле станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Открытие весной прошлого года станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро значительно улучшило транспортную доступность района. Работа в этом направлении продолжается", – напомнил он.

Специалисты планируют, помимо модернизации отстойно-разворотной площадки площадью 0,71 гектара, построить одноэтажное здание для обслуживающего персонала площадью 500 квадратных метров. По данным Бочкарева, новая площадка позволит не только разместить больше общегородского транспорта, но и поможет разместить дополнительное оборудование – 12 ультрабыстрых зарядных станций.

По словам гендиректора "Мосинжпроекта" Юрия Кравцова, работы по строительству будут идти в несколько этапов. Это связано с тем, говорит он, что необходимо сохранить работу старой площадки на время обустройства новой.

"Для этого был разработан план, предусматривающий разделение работ на два этапа, вначале они затронут западную часть площадки, а по их завершении – восточную", – объяснил Кравцов.

Он подчеркнул, что благоустройство также охватит и другие территории вокруг станции "Нагатинский Затон" БКЛ, включая зеленую зону и набережную затона. В список работ вошли беговая и велосипедная дорожки, видовые площадки с местами для отдыха, озеленение.

Ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в одноименном столичном районе возведут новую дорогу. Проезд протяженностью 300 метров свяжет территорию нового жилого комплекса с Судостроительной улицей.

В будущем также планируется продлить Корабельную улицу, построив причал. До этого в районе Нагатинский Затон уже более 1,7 тысячи человек получили новые квартиры в рамках программы реновации.

"Город без окраин": Нагатинский Затон