Электрички задерживаются на Рижском направлении МЖД

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На Рижском направлении Московской железной дороги возможны задержки в движении поездов, сообщает пресс-служба ЦППК в Twitter.

Уточняется, что сбои возможны по техническим причинам. Диспетчеры МЖД принимают все необходимые меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график.