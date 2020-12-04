Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

04 декабря, 22:38

На северо-востоке Москвы перенесут ряд остановок

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На северо-востоке Москвы 5-6 декабря перенесут и переименуют несколько остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Так, остановка "Институт информационных технологий" с 5 декабря будет называться "Институт биологии и химии". А с 6 декабря будет перенесена на 160 метров вперед остановка "Березовая аллея".

Также в маршруте автобусов №400к и 400т 12 декабря появится новая остановка "Большаково" (по требованию).

Ранее сообщалось, что транспортно-пересадочный узел возле станции метро "Выхино" обновят. Там появится большой зал, из которого пассажиры смогут сразу попасть в метро, на железнодорожную станцию и к остановке общественного транспорта. Кроме того, появится многоуровневый паркинг, установят широкие лестницы, лифты и пандусы.

В Москве с 12 декабря ограничат движение на нескольких участках метро

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать