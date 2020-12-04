На северо-востоке Москвы перенесут ряд остановок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На северо-востоке Москвы 5-6 декабря перенесут и переименуют несколько остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Так, остановка "Институт информационных технологий" с 5 декабря будет называться "Институт биологии и химии". А с 6 декабря будет перенесена на 160 метров вперед остановка "Березовая аллея".

Также в маршруте автобусов №400к и 400т 12 декабря появится новая остановка "Большаково" (по требованию).

Ранее сообщалось, что транспортно-пересадочный узел возле станции метро "Выхино" обновят. Там появится большой зал, из которого пассажиры смогут сразу попасть в метро, на железнодорожную станцию и к остановке общественного транспорта. Кроме того, появится многоуровневый паркинг, установят широкие лестницы, лифты и пандусы.