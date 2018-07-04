ЧМ не привел к осложнению дорожной ситуации в Москве – Ликсутов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Чемпионат мира по футболу не стал причиной осложнения дорожной ситуации в столице, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, загруженность дорог соответствует летним показателям. Дополнительных проблем не возникло, передает "Интерфакс".
Ликсутов пояснил, что при подготовке к мундиалю прогнозировали, как изменится нагрузка на городской транспорт и дорожную инфраструктуру. "Загруженность в транспорте такая, как мы и планировали, а на дорогах даже ниже, причем почти в два раза", – уточнил он.
Заммэра заявил, что болельщики чаще, чем предполагалось, выбирают городской транспорт. Он добавил, что во время матчей фиксируются локальные затруднения у стадионов и фестиваля болельщиков, но в остальные периоды движение в Москве свободно. При этом с каждой игрой болельщиков перевозят быстрее, подчеркнул Ликсутов.
Для гостей турнира доступно восемь маршрутов-шаттлов "S", связывающих аэропорты, станции метро и спортивные арены. В дни матчей бесплатный проезд для болельщиков организовали на 45 регулярных маршрутах наземного транспорта. Для этого нужно иметь при себе FAN ID и билет на игру, которые следует показать контролеру.
Где будут курсировать автобусы для болельщиков во время ЧМ-2018
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