ЧМ не привел к осложнению дорожной ситуации в Москве – Ликсутов

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Чемпионат мира по футболу не стал причиной осложнения дорожной ситуации в столице, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, загруженность дорог соответствует летним показателям. Дополнительных проблем не возникло, передает "Интерфакс".

Ликсутов пояснил, что при подготовке к мундиалю прогнозировали, как изменится нагрузка на городской транспорт и дорожную инфраструктуру. "Загруженность в транспорте такая, как мы и планировали, а на дорогах даже ниже, причем почти в два раза", – уточнил он.

Заммэра заявил, что болельщики чаще, чем предполагалось, выбирают городской транспорт. Он добавил, что во время матчей фиксируются локальные затруднения у стадионов и фестиваля болельщиков, но в остальные периоды движение в Москве свободно. При этом с каждой игрой болельщиков перевозят быстрее, подчеркнул Ликсутов.

Для гостей турнира доступно восемь маршрутов-шаттлов "S", связывающих аэропорты, станции метро и спортивные арены. В дни матчей бесплатный проезд для болельщиков организовали на 45 регулярных маршрутах наземного транспорта. Для этого нужно иметь при себе FAN ID и билет на игру, которые следует показать контролеру.