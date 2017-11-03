"Спасибо москвичам за терпение!" Собянин о строительстве нового тоннеля метро

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро открыли на сутки раньше запланированного срока. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей страничке в соцсети "Вконтакте", поблагодарив горожан за терпение. Из-за подземных работ – проходки Кожуховской ветки на Некрасовку под действующими путями метро – на юго-востоке Москвы с 28 октября было ограничено движение, а поезда по фиолетовой ветке ходили только до "Выхино".



Сергей Собянин мэр Москвы Работы были необходимы для улучшения транспортного обслуживания этого направления #метро. Спасибо строителям-транспортникам за напряженную работу в эти дни. Спасибо москвичам за терпение.

На время работ с 28 октября городской транспорт вышел на три специально организованных маршрута: М1 "Метро "Лермонтовский проспект" – "Метро "Выхино", М2 "Метро "Жулебино" – Метро "Выхино", М3 "Метро "Котельники" – Метро "Кузьминки". Проложили временную выделенную полосу для общественного транспорта и ввели другие ограничения для автомобилистов.

Ранее сообщалось, что в привычный график работы столичная подземка должна войти 4 ноября в 05:30 утра.

Известно, что три станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро придется закрыть еще раз для строительства Кожуховской ветки. Произойдет это в начале 2018 года.

Розовая ветка

Полностью Кожуховскую ветку метро планируют запустить в конце 2018 года. При этом четыре станции новой линии, расположенные за МКАД, могут открыть на полгода раньше. То есть в мае 2018 года. Но для этого туда надо как-то доставить вагоны и поезда, сообщал ранее журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



Марат Хуснуллин заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Участок от станции "Некрасовка" до станции "Косино" с остановками "Улица Дмитриевского" и "Лухманская" может быть открыт в мае следующего года. <...> Если мы найдем способ пригнать на этот участок поезда и вагоны раньше, не по действующей линии метро, то, возможно, он будет запущен раньше всей линии.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Ветка от "Некрасовки" до "Косино" длиной около девяти километров стала первым этапом строительства Кожуховской линии. Сейчас линия практически готова, основные строительно-монтажные работы метростроевцы планируют завершить до конца этого года.

Новая ветка метро соединит юго-восточные районы города с центром. До пересечения с МКАД она пойдет вдоль Рязанского проспекта. Она должна разгрузить самую нагруженную линию метро – Таганско-Краснопресненскую.

Линия также станет спасением для жителей района Некрасовка, где развернулось активное жилищное строительство. Сейчас некрасовцы добираются до ближайшего метро – станции "Выхино" – на автобусах либо едут на электричках до Казанского вокзала от станции Люберцы-2, которые редко ходят. Пользоваться веткой также будут жители Нижегородского и Рязанского районов, Текстильщиков, Кузьминок, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомского и подмосковных Люберец.

На линии построят восемь станций, и у каждой будет уникальный дизайн.

Станция "Нижегородская"

Фото:Stroi.mos.ru/Проект станции "Нижегородская"

Первая станция на Кожуховской ветке возьмет начало от Третьего пересадочного контура (ТПК). Пересадка с одной линии на другую будет на одном уровне. В общем зале пройдут четыре пути: посередине – для Кожуховской линии, а по бокам – для ТПК. В будущем станция станет частью транспортно-пересадочного узла на Рязанском проспекте, который соединит метро, МЦК и Горьковское направление железной дороги. Оба выхода "Нижегородской" поведут на Рязанский проспект. Ежедневно пользоваться станцией будут не менее 190 тысяч человек. В дизайне станции – мотивы народных промыслов Нижегородской области.

Тоннель от станции "Нижегородская" до "Юго-Восточной" прокладывается испанским способом – создается один большой тоннель для движения двух поездов в разных направлениях. Под землей работает десятиметровый щит размером с трехэтажный дом. По словам Марата Хуснуллина, для Москвы это новый способ строительства метро. Тоннелепроходческий комплекс, изготовленный в Германии по заказу Москвы, назвали "Лилия". Принцип работы "Лилии" схож с мясорубкой.

Марат Хуснуллин заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Машина перемалывает породу как мясорубка и передает на конвейеры, затем грунт вывозится. Скорость работы щита – 350 метров в месяц. Грубо говоря, в день он должен проходить 10 метров. Это высокая скорость, но она зависит от грунтов.

Хуснуллин отметил, что проходку планируется закончить к концу 2017 года.

В итоге станции на Кожуховской ветке, которые будут расположены за "Нижегородской", станут береговыми – платформы построят по бокам от путей. Длина платформ будет такой же, как у островных платформ, но на станциях увеличат количество эскалаторов.

Станция "Стахановская"

Фото:Stroi.mos.ru/Проект станции "Стахановская"

На станции "Стахановской", следующей от "Нижегородской", платформа будет береговой. Название ей дали по улице Стахановской, где будет первый вход на станцию. Второй выход поведет на Рязанский проспект. В оформлении станции будут преобладать коричневый, серый, оранжевый цвета, а светильники под потолком выполнят в темно-коричневых тонах.

Архитектура станции должна напоминать шахтерский забой, в котором совершил трудовой подвиг Алексей Стаханов в 1935 году, поэтому в оформлении будут использовать коричневый, серый, оранжевые цвета. Дополнят антураж светильники с темными абажурами под потолком. Пользоваться "Стахановской" будут 100 тысяч человек в сутки.

Станция "Окская"

Фото:Stroi.mos.ru/Проект станции "Окская"

Следующую станцию, получившую название "Окская", сделают в бело-голубых тонах, отразив в дизайне тему воды. Потолок облицуют цветным металлом, а кольцевые светильники будут имитировать расходящиеся по воде круги.

Края платформы отделят от путей стеклянной стеной с раздвижными дверями, которые будут открываться только при подходе поезда.

Два выхода с 30-метровой глубины поведут на улицу Окская и Рязанский проспект. Пассажиропоток здесь составит 140 тысяч человек.

Станция "Юго-Восточная"

Фото:Stroi.mos.ru/Проект станции "Юго-Восточная"

Двухпутный тоннель в сторону центра Москвы от станции "Косино" до "Юго-Восточной" начали прокладывать 29 декабря прошлого года.

В интерьере станции использовали мотивы Средней Азии, так как расположится вход на станции на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц вблизи Самаркандского бульвара.

"Юго-Восточную" обещают построить просторной и светлой, сделав стены из желтого кирпича и бело-голубых панелей, характерных для средневековых азиатских построек. В отделке пола будут использовать гранит с текстурой песка. Пассажиропоток на "Юго-Восточной", по расчетам, должен составить 70 тысяч человек в сутки.

Станция "Косино"

Фото:Stroi.mos.ru/Проект станции "Косино"

От "Юго-Восточной" линия выйдет за МКАД, а станция расположится между Лермонтовским проспектом и железнодорожными путями Казанского направления. Один выход приведет к железнодорожной платформе Косино, а второй – на Лермонтовский проспект.

Станцией будут пользоваться 100 тысяч человек в сутки. Архитекторы сделают акцент на потолке, он будет подвесным – из элементов разного размера под медь, титан, черный никель и хром. На островной платформе установят колонны, в дизайне будут сочетаться бежевые и серые цвета.

Станция "Улица Дмитриевского"

Фото:Stroi.mos.ru/Проект станции "Улица Дмитриевского"

В интерьере станции "Улица Дмитриевского" авторы намерены передать образ рощи. Подвесная структура потолка создаст игру света, напоминающего преломление солнечных лучей, проходящих сквозь листву деревьев. Светильники повторят форму веток. Края платформы планируют отделить от путей стеклянной стеной с раздвижными дверями, открывающимися синхронно с дверями вагонов. Выход у станции будет один и поведет на улицу Дмитриевского, между улицами Наташи Качуевской и Салтыковской. Ежедневно станцией будут пользоваться 95 тысяч человек.

Станция "Лухмановская"

Фото:Stroi.mos.ru/Проект станции "Лухмановская"

Предпоследняя станция розовой ветки расположится на пересечении трассы Вешняки – Люберцы с Лухмановской улицей. Ожидаемый пассажиропоток на ней – 160 тысяч человек в сутки. Станцию возвели с южной стороны проектируемой магистрали Москва – Нижний Новгород – Казань, у пересечения с одноименной улицей.

Тоннель между "Лухмановской" и "Некрасовкой" был готов уже в июне прошлого года. Дизайн станции подготовлен в стиле хай-тек. В отделке станции использованы зеленый, белый и серый цвета, а на потолке – световой лабиринт из светильников.

Станция "Некрасовка"

Фото:Stroi.mos.ru/Проект станции "Некрасовка"

Конечная станция на 13-й ветке московского метро отразит в архитектуре тему экологии. Архитекторы выбрали эту тему, так как "Некрасовка" располагается на Люберецких полях, которые когда-то засеивали.

Вестибюль отделан природными материалами. В целях обеспечения безопасности пассажиров края платформы также отделены от путей стеклянной стеной с раздвижными дверями. Станция расположена вдоль Проектируемого проезда. Выйдет на обе стороны Проектируемого проезда №278. "Некрасовкой" будут пользоваться 190 тысяч пассажиров в день.

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