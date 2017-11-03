Движение на Тверской ограничили из-за очереди за iPhone X

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Полицейские ограничили движение по крайней правой полосе на Тверской улице около магазина, где начали продавать iPhoneX. Это привело к затруднениям на дорогах в сторону центра: образовалась пробка от дома 27 по Тверской улице до Белорусского вокзала.

На протяжении нескольких дней там стоит очередь более чем из 100 человек, которые хотят приобрести смартфон первыми, сообщает "Интерфакс". Старт продаж iPhone X состоялся 3 ноября в 8:00. Очередь начала выстраиваться еще 1 ноября. Первые покупатели прождали на улице более 40 часов.

Для людей, стоящих в ожидании, привезли газовые обогреватели. На месте дежурит скорая помощь. В целях безопасности около магазина находятся несколько полицейских нарядов, в том числе экипаж Госавтоинспекции.

На Avito появились объявления о покупке места в очереди за iPhone X. Его можно приобрести за сумму от 10 до 40 тысяч рублей. Минимальная стоимость самого смартфона в России составит 79 990 рублей.

Сколько денег потратили пользователи iPhone за 10 лет, читайте в нашем материале.

