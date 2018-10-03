Брелоки "Тройка" с изображением слона и жирафа поступят в продажу 4 октября

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Ко дню основания Дарвиновского музея в метро выпустят тематические брелоки с функцией карты "Тройка", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На них будут изображены экспонаты выставки "Саванна" – африканский слон и жираф. Всего в продажу выйдут три тысячи таких брелоков. Купить их можно будет с 4 октября на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах на станциях метро "Трубная" и "Маяковская". Также брелоки начнут продавать в сувенирных киосках Дарвиновского музея. Их стоимость 400 рублей.

Дарвиновскому музею исполняется 111 лет. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, за эти годы в музее собрали богатые научные коллекции, которые насчитывают более 400 тысяч экспонатов. А праздничные брелоки напомнят москвичам о дне рождения музея, а также станут памятным сувениром.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный метрополитен регулярно выпускает тематические проездные, посвященные юбилейным датам и городским праздникам. С 1 сентября в продажу поступили транспортные карты "Тройка", оформленные в честь запуска первого городского электробуса.

Кроме того, недавно подземка выпустила билеты "Лидируй – валидируй!", напоминающие о работе в городе бестурникетного транспорта. 18 сентября появились билеты, посвященные фестивалю культуры Кавказа.

2 октября стало известно, что Московский метрополитен выпустил 400 тысяч билетов "Единый", посвященных Году волонтера. В кассах подземки можно купить билеты на одну, две, 20 и 40 поездок.