Северный вестибюль станции метро "Спартак" работает только на вход

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Северный вестибюль станции "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии метро начал работать только на вход, сообщается в официальном Twitter столичной подземки.

"Московский метрополитен готов к приему болельщиков со стадиона "Спартак", – отмечается в сообщении. Представители метро уточнили, что на станции открыты все турникеты.

3 июля на стадионе "Спартак" проходит матч между сборными Колумбии и Англии. Из-за позднего завершения игры весь общественный транспорт в городе будет курсировать до 3:00.

Турнир продлится до 15 июля, его принимают 11 городов России, включая Москву. В столице пройдет 12 матчей, финальная игра состоится на стадионе "Лужники". На арене "Спартака" игр больше не будет.