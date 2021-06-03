Схема движения в районе Ходынского бульвара временно изменится 4 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение автотранспорта в районе Ходынского бульвара ограничат в пятницу, 4 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Будет ограничено движение на участке 1-го Ходынского проезда в районе дома 3б на Ходынском бульваре (по направлению в сторону Ходынского бульвара).

Также будет перекрыто движение по одной из полос на участке Ходынского бульвара – от 1-го Ходынского проезда до станции метро "ЦСКА" (по направлению в сторону улицы Авиаконструктора Микояна).

Кроме того, будет ограничено движение на Ходынском бульваре – от станции метро "ЦСКА" до дома 3.

Все ограничения будут действовать с 14:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта на участках Бородинского моста в центре Москвы ограничат с 29 мая по 25 августа в связи с проведением дорожных работ.