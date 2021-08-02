В Жуковском пройдет детский авиакосмический салон

Фото: Пресс-служба проекта "Летающее поколение"

21 августа в 10:00 в подмосковном Жуковском состоится детский авиакосмический салон (ДАКС).



Программа фестиваля рассчитана на три дня. В пятницу, 20 августа, пройдут отборочные соревнования по авиамоделированию, мотокросс и репетиция воздушного показа.

В субботу начнется основной день работы ДАКС. С 10:00 на площадке пройдет масштабная викторина по истории авиации и космонавтики, конструкции летательных аппаратов. Также в программе мероприятия соревнования по авиаралли, показательные выступления по спортивному пилотажу, выступление парапланеристов, экспозиция самолетов, демонстрация авиамоделей гидросамолетов, запуски ракет и мастер-класс по авиамоделированию. Вечером гостей авиасалона ждет фейерверк.

Завершится ДАКС в воскресенье, 22 августа, благотворительной акцией для маломобильных детей и взрослых. Парафест включает в себя соревновательную программу, катание на самолетах, парапланах и шарах.

Вход на мероприятие свободный. Зарегистрироваться для участия можно на сайте.