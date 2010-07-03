Расписание электричек Рижского направления МЖД изменится 2-4 августа

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Расписание электричек Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 2-4 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Центральная пригородная пассажирская" (ЦППК). Отмечается, что в эти дни на перегоне Павшино – Тушино будут проходить путевые работы.

Отменены некоторые пригородные поезда, ряд электричек проследует по укороченному маршруту. Также скорректирован режим остановок и время отправления и прибытия.

Несколько рейсов не будут останавливаться на станциях "Трикотажная", "Гражданская", "Ленинградская", "Покровское-Стрешнево". В связи с этим на участке Волоколамск-Шаховская будут курсировать компенсационные автобусы.

Ранее сообщалось, что расписание экспрессов между Москвой и Калугой изменится в августе в связи с работами на перегоне Ерденево – Суходрев.