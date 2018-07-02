Ушанку, аэрогриль и спальный мешок нашли в столичном метро во время ЧМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Свыше 700 различных предметов забыли пассажиры столичного метро и МЦК с начала чемпионата мира по футболу, передает ТАСС. Среди найденных вещей оказались сомбреро, шапка-ушанка, аэрогриль, спальный мешок и два iPhone.

Мобильные телефоны, скорее всего, принадлежат иностранцам, поскольку надписи на экранах блокировки были не на русском языке. Теряли в транспорте также матрешку и фотоаппарат. Владельцы пока не вернулись за ними.

Из 700 вещей 400 уже возвращены. Чаще всего в подземке оставляют гаджеты, зарядные устройства и разнообразные пластиковые карточки. Ежедневно сотрудники составляют порядка 20 актов о вещах, забытых в вагонах, на платформах и в переходах.

Оставленные в транспорте предметы в течение двух дней передают на склад забытых вещей на станции "Котельники", где они хранятся полгода. Официальные именные документы передают в УВД. В июне в полицию направили 21 такой документ.

Во период ЧМ-2018 в метро проводят экскурсии. Их посетили свыше 500 туристов, 80 процентов из которых – иностранцы. Экскурсии доступны на русском и английском языках, билеты на них можно купить со скидкой при наличии паспорта болельщика. В подземке также можно смотреть трансляции матчей мундиаля.