Десятки рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Такие данные следуют из сервиса "Яндекс.Расписание".

По данным на 22:45 по Москве, во Внукове задержка коснулась 10 рейсов. В Домодедове 12 рейсов отменены и 10 задержаны, в Шереметьеве задержаны 10 рейсов.

Ранее сообщалось, что в Шереметьеве пассажирам на несколько часов задержали выдачу багажа. Своих вещей заждались больше сотни человек.

