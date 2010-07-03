Участок МКАД от Каширского до Варшавского шоссе реконструируют

Участок МКАД от Каширского до Варшавского шоссе, включая транспортную развязку на пересечении с Липецкой улицей, будет реконструирован. Соответствующее решение принято на заседании президиума правительства Москвы.
Год назад проект планировки одобрили на публичных слушаниях жителями районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Проект предполагает реконструкцию участка МКАД с 25-го по 32-й километры.
В его основе – принцип отделения транспортного потока, двигающегося по основному ходу МКАД, от поворотного движения и потоков, связанных с обслуживанием прилегающих объектов. Главным объектом реконструкции станет развязка МКАД с Липецкой улицей, в составе которой должны построить новые искусственные сооружения: путепроводы, тоннели, съезды. Устаревшую развязку типа "клеверный лист" заменят развязкой с направленными съездами.
Кроме того, предусматриваются устройство переходно-скоростных полос, светофоров, строительство боковых проездов вдоль МКАД по две-три полосы в одном направлении, внеуличных пешеходных переходов. Участок Липецкой улицы реконструируют, речь идет в том числе о строительстве съезда с основного хода улицы на боковой проезд в сторону области, развороте на Липецкой улице, разворотном съезде с Липецкой улицы на боковой проезд вдоль Липецкой улицы. Установят также шумозащитные экраны и стеклопакеты.
В ближайшие годы на МКАД реконструируют девять транспортных развязок. Строительство будет вестись на пересечении МКАД с улицами Поляны, Липецкая, Верхние Поля, Капотня, а также с Алтуфьевским и Осташковским шоссе.
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