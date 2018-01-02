Стоимость проезда по карте "Тройка" изменилась со 2 января

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Стоимость проезда по карте "Тройка" в столичном метро и наземном транспорте повысилась на один рубль со 2 января. Теперь поездка будет стоить 36 рублей.
Цена одной поездки по билету "Единый" останется прежней. Разовый проездной можно купить за 55 рублей, билет на две поездки – за 110 рублей. При этом проездной на 20 поездок будет стоить 747 рублей, на 40 поездок – 1494 рубля и на 60 поездок – 1765 рублей.
Единый билет, действующий сутки со 2 января стоит 218 рублей, на трое суток – 415 рублей, недельный проездной – 830 рублей.
Как ранее рассказала заместитель главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Алина Бисембаева, льготы на проезд останутся для всех категорий граждан, которые ими пользуются.
"В целом в 2018 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от нуля до 3,8 процента, что ниже среднегодовой инфляции", – пояснила Бисембаева, передает Агентство "Москва".
Она также отметила, что по поручению мэра города Сергея Собянина будут введены льготы на проезд для ординаторов и интернов.
Подробнее о том, какие тарифы будут действовать на проезд в столичном транспорте с января 2018 года, читайте в нашем материале.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: