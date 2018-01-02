Стоимость проезда по карте "Тройка" изменилась со 2 января

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Стоимость проезда по карте "Тройка" в столичном метро и наземном транспорте повысилась на один рубль со 2 января. Теперь поездка будет стоить 36 рублей.

Цена одной поездки по билету "Единый" останется прежней. Разовый проездной можно купить за 55 рублей, билет на две поездки – за 110 рублей. При этом проездной на 20 поездок будет стоить 747 рублей, на 40 поездок – 1494 рубля и на 60 поездок – 1765 рублей.

Единый билет, действующий сутки со 2 января стоит 218 рублей, на трое суток – 415 рублей, недельный проездной – 830 рублей.

Как ранее рассказала заместитель главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Алина Бисембаева, льготы на проезд останутся для всех категорий граждан, которые ими пользуются.

"В целом в 2018 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от нуля до 3,8 процента, что ниже среднегодовой инфляции", – пояснила Бисембаева, передает Агентство "Москва".

Она также отметила, что по поручению мэра города Сергея Собянина будут введены льготы на проезд для ординаторов и интернов.

Подробнее о том, какие тарифы будут действовать на проезд в столичном транспорте с января 2018 года, читайте в нашем материале.