Движение по Рязанскому проспекту открыли после проседания грунта

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Движение по Рязанскому проспекту в Москве открыто в полном объеме. Накануне здесь просел грунт и это отчасти спровоцировало ДТП с грузовиком.

Об открытии движения сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) в официальном аккаунте в Twitter.

"Движение по Рязанскому проспекту открыто в полном объеме, работы по восстановлению дорожного полотна завершены", – сообщил центр.

Проседание грунта произошло в районе дома № 3 строение 1 по Рязанскому проспекту. Машина выехала на бордюр, и потом просел грунт. Из-за ДТП было ограничено движение по правому и среднему рядам в сторону центра.