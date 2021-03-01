Движение на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД), Курском и Рижском направлениях осуществляется на всем протяжении. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях осуществляется на всем протяжении. Возможны оперативные корректировки расписания для ввода в график. Будьте внимательны и следите за объявлениями", – говорится в сообщении.

Ранее на участке МЦД-2 между станциями Курская и Каланчевская был объявлен перерыв до 16:00 1 марта по техническим причинам. В Дептрансе уточнили, что изменения действовали только в этот день и не будут распространяться на последующие дни.