Дептранс не планирует вводить выделенные полосы на МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы не планирует вводить платные выделенные полосы на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), передает информационный центр транспортного комплекса города.

"На МКАД не планируется вводить платных выделенных полос, эта мера бессмысленна для безопасности дорожного движения и не увеличит пропускную способность магистрали", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что на трассах России могут появиться платные "выделенки", в том числе выделенные полосы планируется ввести на Московской кольцевой автодороге.

В Росавтодоре собирались организовать пилотный проект, предполагающий введение платных выделенных полос на МКАД и ТТК.

Следить за оплатой проезда предполагалось с помощью камер фотовидеофиксации. Кроме того, планировалось разработать схему заезда на платные полосы, а также ввести штраф за проезд по ним без оплаты.