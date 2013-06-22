Из-за падения опоры в СЗАО образовался серьезный затор

Из-за падения опоры трамвайной контактной сети на северо-западе столицы образовался серьезный затор. Инцидент произошел по адресу: улица Авиационная улица, дом 66.

Движение трамваев, следующих по маршрутам №№10, 15, 21, 23, 28, 30, было временно приостановлено, сообщает пресс-служба московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По маршрутам трамваев курсировали 5 дополнительных автобусов.

На месте ЧП работала аварийная бригада. Сейчас движение трамваев на Авиационной улице восстановлено.

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