Около 18 тысяч человек остались без тепла в Подмосковье

Около 18 тысяч человек остались без тепла из-за прорыва теплотрассы в микрорайоне Шибаново города Наро-Фоминска.

Трубопровод прорвало сразу в двух местах, сообщили в пресс-службе подмосковного МЧС.

В зону отключения попали 42 здания и социально-значимые объекты: 2 школы, детский сад, поликлиника и военный госпиталь.

В настоящий момент один прорыв устранен. Полностью отопление будет восстановлено в течение нескольких часов, обещают ремонтники.