10 марта 2013, 17:18

Безопасность

Торговый центр "Щука" эвакуируют из-за сообщения о бомбе

В полицию позвонил неизвестный, который сообщил, что в здании магазина заложена бомба. Помещения торгового центра обследуют специалисты.

Как сообщили в полиции, звонок поступил примерно в 16:23. На место незамедлительно выехали кинологи и сотрудники МВД, здание эвакуируется, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что это уже третье подобное ЧП за неделю. Предыдущие заявления о взрывчатке в торговом центре оказались ложными.

