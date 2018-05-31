Минобороны показало на Youtube "летающие" бронеавтомобили

Фото: скриншот видео youtube.com/телеканал Минобороны России

Минобороны опубликовало на своем канале на Youtube видеоролик с "летающими" бронеавтомобилями "Тайфун".

Военное ведомство выложило запись ко Дню военного автомобилиста. На видео показаны возможности бронеавтомобилей на разных ландшафтах и в разное время года.

Они проезжают по снежной трассе, холмам и болотистой местности. Преодолевая некоторые препятствия, "Тайфуны" подлетают в воздух на несколько секунд.

На видео также сняты водители в кабинах и транспортировка груза.