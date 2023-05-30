В Госдуме предложили выдавать видеоиграм прокатные удостоверения

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Для распространения видеоигр в России следует ввести способ по выдаче прокатного удостоверения, как это уже сделано с фильмами, считает первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Об этом сообщает РИА Новости.

Лантратова добавила, что существуют такие компьютерные игры, в которых детям предлагают посетить школу и расстрелять в ней других детей и учителей.

Она подчеркнула, что государство должно активнее привлекать родителей к этому вопросу и призывать их посещать курсы по повышению компьютерной грамотности.

Ранее член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связям Антон Немкин заявлял, что в РФ необходимо создать систему общего контроля за компьютерными играм, в которой учтут все этапы разработки, дистрибуции и эксплуатации.

Также следует заняться развитием внутреннего конкурентного рынка игр для поддержки отечественных производителей, подчеркнул он.

